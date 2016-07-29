Доцільність існування Держгеокадастра у статусі ЦОВВ під питанням - експерти

12:01, 29 липня 2016
Агро
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Урядове рішення віддати Держгеокадастр у відання МінАПК експерти вважають оптимальним на даному етапі. 

Фото УНИАН

Але розглядають його у контексті наступного обов’язкового кроку – поглиблення земельної децентралізації в інтересах об’єднаних територіальних громад (ОТГ).

Про це ідеться у статті «Держгеокадастр передали до МінАПК: чи будуть змінені функції» у виданні AgroPolit. Проектний менеджер аграрної реформи Національної ради реформ Олег Проценко вважає, що крок Уряду з перепідпорядкування Держгеокадастру аграрному відомству має бути використано для стабілізації земельних відносин, завершення децентралізації в частині передачі повноважень місцевим радам та відкриття ринку із законодавчим підґрунтям.  

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«Землі сільгосппризначення треба передати у власність ОТГ. Цей ресурс повинен запрацювати на користь об’єднаних громад.  У такому випадку відпадає доцільність існування Держгеокадастру у статусі великого територіально розгалуженого ЦОВВ. В умовах децентралізації така установа мусить виконувати виключно функції ведення земельного кадастру, і ні в якому разі не політичні функції», - ідеться у статті. 

У такий спосіб, на думку автора статті, вдасться подолати корупційні ризики земельного монстра.

«Для боротьби із корупцією в земельному відомстві необхідно запроваджувати дистанційні адміністративні послуги. Адже комп’ютер хабарів не просить. Після запровадження цих технологій відпаде потреба у наявності такої структури як Держгеокадастр у нинішньому вигляді. Тож це відомство виглядає, як структура із коротким інституційним циклом. Її функціонал полягає виключно у веденні земельного кадастру», - ідеться у статті.

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