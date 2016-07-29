До Миколаївської області повернулася африканська чума свиней

Фахівці ветеринарної медицини виявили інфекцію африканської чуми свиней (АЧС, вкрай небезпечного вірусного захворювання тварин) у ході дослідження проб тканин загиблих і забитих свиней із скотомогильника в селі Себіно Новоодеського району Миколаївської області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно з повідомленням, тварини належали громадянину, який проживає в місті Нова Одеса Миколаївської області.

На даний момент проводяться заходи щодо локалізації збудника АЧС. Координувати роботу будуть фахівці Держпродспоживслужби та Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, які вже виїхали до Миколаївської області.

Довідка УНІАН. За даними з відкритих джерел, крім зазначеного випадку, з початку 2016 року в Україні зареєстровано 16 спалахів АЧС, в тому числі в Полтавській – три, в Одеській - чотири, у Сумській – два, в Черкаській, Житомирській, Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській, Чернівецькій та Чернігівській – по одному.

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На 18 липня в Україні залишилося 5 неблагополучних щодо АЧС пунктів в Сумській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській та Чернівецькій областях.

2015 року на території України було зафіксовано 40 випадків АЧС, 5 з яких відбулися в дикій природі.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.