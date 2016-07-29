У Львівській області знищили 5 тонн персиків з Польщі, заражених плодожеркою

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів знищила у Львівській області 5-тонну партію персиків з Польщі, заражених персиковою плодожеркою, повідомила прес-служба Держпродспоживслужби.

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«У Львівській області під час проведення фітосанітарного контролю у відділі митного оформлення №1 у вантажі свіжих персиків вагою 5 тонн походженням з Польщі був виявлений відсутній на території України карантинний організм - персикова плодожерка (Carposina niponensis Wals.). Весь заражений вантаж був знищений», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, щоб не допустити подібних випадків у подальшому, Держпродспоживслужба направить до Польщі ноту про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.

Як повідомляв УНІАН, з початку року Держпродспоживслужба неодноразово повідомляла про запобігання потрапляння в Україну імпортних партій заражених шкідниками овочів переважно з Туреччини.

На території України персикова плодожерка не зустрічається. У регіонах поширення (Китай, Південна і Північна Корея, Японія і далекий схід Росії) вважається одним із головних шкідників плодових культур (яблуня, груша, персик, абрикос, айва, слива, вишня, горобина та ін.). Для здоров'я людини персикова плодожерка не є небезпечною.