Українські аграрії вже намолотили 29 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії до 29 липня зібрали урожай на площі 7,6 мільйона га (79% від прогнозу), намолотивши 29 мільйонів тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, середня врожайність зернових становить 37,9 центнера/га.

При цьому пшениці зібрано 19,9 мільйона тонн з площі 4,9 мільйона га (приблизно 80% від прогнозу), ячменю – 8,2 мільйона тонн з 2,5 мільйона га (86%), жита – 153 тисячі тонн з 60 тисяч га (42%), вівса – 78 тисяч тонн з 31 тисячі га (15%).

Горох зібрано з площі 223 тисяч га (93%) обсягом 705 тисяч тонн.

Крім того, намолочено 1 мільйон тонн озимого ріпаку з 395 тисяч га (87% від прогнозу).

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Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінагропроду, валовий збір зернових і зернобобових в цьому році складе до 60 мільйонів тонн. Разом з тим Міністерство сільського господарства США (USDA) прогнозує, що врожай зернових в Україні складе 61,3 мільйона тонн.

Минулого року, за даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму та зони АТО) зібрала 60,1 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше рекордного показника 2014 року – 63,8 мільйона тонн.

За попередніми даними, в 2015-2016 маркетингового року (червень 2015 – липень 2016) Україна експортувала рекордний обсяг зерна – 39,4 мільйона тонн, побивши рекорд 2014-2015 МГ розміром 34,8 мільйона тонн.