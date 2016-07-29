Виробництво сільгосппродукції в Україні подорожчало на 12%

Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-червні 2016 року зросли на 12,2% порівняно з тим же періодом 2015 року, повідомила Державна служба статистики.

Зокрема, витрати на виробництво рослинницької продукції зросли на 8,6%, а тваринницької – на 21,6%.

У червні сукупні витрати на виробництво сільськогосподарської продукції залишилися на рівні травня. Витрати на виробництво рослинницької продукції збільшилися на 0,1%, а тваринницької – знизилися на 0,6%.

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Також повідомляється, що витрати на матеріально-технічні ресурси промислового походження, що використовуються в сільськогосподарському виробництві, у червні порівняно з травнем зросли на 1,6%, а за шість місяців порівняно з січнем-червнем 2015 року – знизилися на 0,2%.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування окупованій території Криму та частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні 2015 року зросли на 50,9% порівняно з 2014 роком.