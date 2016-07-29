Українським аграріям не вистачає 9 мільярдів на осінні польові роботи

Українські аграрії в 2016 році, за прогнозом Міністерства аграрної політики та продовольства, профінансують із власних коштів 90% витрат на осінні польові роботи, які в загальній сумі становитимуть 89,7 млрд грн.

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Згідно з повідомленням на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства, решту 10% від необхідних коштів аграрії залучать за допомогою банківських (4,9 млрд грн) і комерційних (майже 4 млрд грн) кредитів.

«Станом на 29 липня цього року фактичні витрати коштів сільськогосподарських підприємств становлять 21,8 млрд грн, що становить 24,3% від планової потреби, в тому числі власних коштів витрачено 19,5 млрд грн, або 24,2% від потреби, та залучено кредитів на суму 2,3 млрд грн, або 25,9% від потреби», - йдеться в повідомленні.

У Мінагропроді зазначили, що процентні ставки, під які аграрії залучають кредити для проведення осінніх польових робіт, становлять від 17,5 до 30% річних.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод оцінює вартість проведення весняних польових робіт цього року в 79,3 млрд грн. У 2015 році, за оцінкою відомства, вони обійшлися в 65 млрд грн, а осінні - 80 млрд грн.

У міністерстві неодноразово підкреслювали, що річна ставка за кредитами в українських банках є занадто високою для аграрних підприємств, у зв'язку з чим відомство має намір розвивати альтернативні способи кредитування сільгоспсектору.