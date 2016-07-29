Аграрії Дніпропетровщини планують зібрати 2,3 мільйона тонн зерна

Аграрії Дніпропетровської області очікують зібрати 2,3 мільйона тонн зернових. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної держаної адміністрації.

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«У 2016-му очікуємо зібрати 2,3 млн. тонн зерна, із них 1,5 млн. тонн – пшениці. Ми отримаємо близько 70% якісного зерна. Це дуже хороший врожай. Він дозволить повністю забезпечити потребу Дніпропетровщини», - розповів начальник управління агропромислового розвитку Дніпропетровської ОДА Вадим Удовицький.

Збирання ранніх зернових всі райони Дніпропетровщини завершать за кілька днів. «Під час жнив на полях області працювали понад 60 тис. аграріїв та більше 3,5 тис. комбайнів. На сьогодні зібрали 2,2 млн. тонн зернових», - йдеться у повідомленні ОДА.

Аграрії області вже планують збиральну кампанію пізніх зернових та готують ґрунт під посів озимих культур. Першим під врожай 2017 року посіють озимий ріпак. Ці роботи стартують в середині серпня. У вересні почнуть сіяти озиму пшеницю, завершать посівну кампанію озимим ячменем. У планах посіяти близько 800 тис га озимих культур.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінагропроду, валовий збір зернових і зернобобових цього року становитиме до 60 мільйонів тонн. Разом з тим Міністерство сільського господарства США (USDA) прогнозує, що врожай зернових в Україні становитиме 61,3 мільйона тонн.