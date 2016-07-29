Росія заборонила ввезення українських кормів для тварин

Россільгоспнагляд тимчасово заборонив ввозити до Росії корми та кормові добавки для тварин, вироблені в Україні.Про це повідомляється на сайті відомства.

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Як уточнюється в повідомленні, заборона набуде чиннності з 1 серпня 2016 року.

У відомстві заявили, що обмеження на поставки введені через фактів виявлення генно-модифікованих компонентів у партіях незареєстрованих кормів з України.

20 травня Россільгоспнагляд тимчасово заборонив ввезення до Росії кормів та кормових добавок з декількох підприємств Німеччини, Данії, Голландії, Фінляндії та Франції через виявлення в них ГМО-складових, не зазначених у документах, нагадує Slon.ru.

23 травня у відомстві також допустили заборону на постачання кормів та кормових добавок із країн Євросоюзу.