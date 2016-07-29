Мінагропрод підвищив прогноз урожаю зернових в Україні

Міністерство аграрної політики та продовольства України підвищило прогноз валового збору зернових і зернобобових в Україні в 2016 році до 61 млн тонн із раніше прогнозованих 60 млн тонн.

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Про це повідомила прес-служба міністерства.

"За оперативними даними областей, валовий збір зерна в Україні в 2016 році очікується в межах 61 млн тонн, що повністю задовольнить внутрішні потреби та продовольчу безпеку держави, також збережеться хороший потенціал ресурсів для поставок на зовнішній ринок", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, українські аграрії на 29 липня зібрали врожай на площі 7,6 млн га (79% від прогнозу), намолотивши 29 млн тонн зернових.

Раніше Мінагропрод прогнозував валовий збір зернових і зернобобових цього року до 60 млн тонн. Водночас Міністерство сільського господарства США (USDA) прогнозує, що врожай зернових в Україні становитиме 61,3 млн тонн.

Минулого року, за даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму та зони АТО) зібрала 60,1 млн тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше рекордного показника 2014 року – 63,8 млн тонн.

За попередніми даними, в 2015-2016 маркетинговому році (червень 2015 – липень 2016) Україна експортувала рекордний обсяг зерна – 39,4 млн тонн, побивши рекорд 2014-2015 МР у розмірі 34,8 млн тонн.