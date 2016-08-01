Українські аграрії до 1 серпня зібрали 31 мільйон тонн зернових

Українські аграрії до 1 серпня зібрали врожай з площі 8,1 мільйона га (84% від прогнозу), намолотивши 31 мільйон тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, середня врожайність зернових становить 38,3 центнера/га.

При цьому пшениці зібрано 21,5 мільйона тонн з площі 5,2 мільйона га (84% від прогнозу), ячменю – 8,5 мільйона тонн з 2,5 мільйона га (89%), жита – 196 тисяч тонн з 75 тисяч га (52%), вівса – 112 тисяч тонн з 45 тисяч га (15%).

Горох зібрано з площі 226 тисяч га (95%) в обсязі 714 тисяч тонн.

Крім того, намолочено 1,1 мільйона тонн озимого ріпаку з 403 тисяч га (88% від прогнозу).

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Повідомляється, що Одеська область намолотила 3 мільйона тонн зернових, а Миколаївська та Запорізька – більш ніж на 2 мільйони тонн.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінагропроду, валовий збір зернових і зернобобових в Україні цього року складе до 61 мільйона тонн.

Минулого року, за даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму та зони АТО) зібрала 60,1 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше рекордного показника 2014 року – 63,8 мільйона тонн.

За попередніми даними, 2015-2016 маркетингового року (червень 2015 – липень 2016) Україна експортувала рекордний обсяг зерна – 39,4 мільйона тонн, побивши рекорд 2014-2015 МГ розміром 34,8 мільйона тонн.