Експерти Da Vinci AG прогнозують, що локомотивом українського експорту стануть товари АПК (інфографіка)

Про це йдеться у новому прогнозі аналітичної групи Da Vinci AG, отриманому УНІАН.

За підсумками 2016 року частка агроекспорту складе щонайменше 40%. Так, вже за 5 місяців 2016 року частка експорту товарів українського АПК склала 41%. Для порівняння в 2011 році цей показник складав лише 18%.

При цьому, за оцінками Da Vinci AG, Україна переступила точку неповернення у переформатуванні структури експорту в 2015 році.

Так, у структурі експорту товарів АПК переважають дві категорії: зернові (41,2% від загального експорту товарів АПК) і тваринні та рослинні олії (28,4%). Водночас частка експорту готових продуктів, крім залишків і відходів харчової промисловості, становить лише 8,2%. Це фактично порівнянно з рівнем експорту насіння олійних. При цьому, частка експорту молочної продукції, меду та яєць складає лише 1,9% від усього експорту товарів АПК; частка експорту цукру і кондитерських виробів з нього — 1,2% і т. п.

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"Таким чином, економіка України стає все більш залежною від врожаю всього лише кількох сільськогосподарських культур, які в тому чи іншому вигляді експортуються за кордон: соняшнику, кукурудзи, пшениці і сої. Подальше посилення подібної залежності навряд чи додасть стабільності і перспектив економіці", - йдеться у прогнозі.

Також, згідно з прогнозом Da Vinci AG, продукція металургії в середньостроковій перспективі залишиться другим за величиною експортним локомотивом економіки України. Аналітики вважають, що в разі скасування мораторію на купівлю-продаж сільськогосподарської землі ситуація із сировинною спрямованістю експорту кардинально не зміниться. "Необхідний комплексний підхід за рахунок податкових, дозвільних та кредитних механізмів, паралельно з активізацією держави в роботі з просування експорту. Водночас, ми не прогнозуємо кардинальних змін у цій сфері найближчим часом", - зазначають вони.

Зазначається, що експорт продукції машинобудування продовжує демонструвати позитивні тенденції: її частка зросла і перевищила показники 2011-2013 років. Водночас, частка експорту транспортного машинобудування залишається на вкрай низькому рівні 2015 року. Обвал стався унаслідок військово-політичної ситуації на сході України.

"Українське машинобудування є досить перспективним напрямом української економіки і може при сприятливому розкладі й системній роботи уряду в довгостроковій перспективі стати другим за величиною локомотивом експорту", - вважають експерти.

Як і прогнозували аналітики Da Vinci AG, частка експорту мінеральної продукції знизилася. При цьому не виключається її збільшення за підсумками 2016 року.

Крім того, у першому півріччі частка експорту продукції хімічної галузі знизилася до рекордних 4,4%. "Ми вважаємо, що на тлі політизації майбутнього хімічної галузі України та негативної для експортерів ситуації на світовому ринку значення продукції хімічної галузі для загального експорту України буде залишатися на низькому рівні", - підсумували аналітики.