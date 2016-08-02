Експерти прогнозують в Україні рекордний урожай гороху

Очікуваний цьогоріч в Україні урожай гороху перевищить торішній показник в 2 рази і складе 752 тисячі тонн, що стане рекордом для країни за останні 15 років, повідомила прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

"У 2016 році валовий збір гороху очікується на рівні 752 тисяч тонн, що майже в два рази перевищує аналогічні показники попереднього року. Зростання врожаю даної культури обумовлений збільшенням посівних площ на 42% і рекордними показниками врожайності на рівні 31,6 ц/га проти 21,4 ц/га 2015 року", - йдеться в повідомленні.

В асоціації відзначили, що збільшення посівних площ гороху сталося через недосів озимих культур під урожай 2016 року та зростання цін на цю культуру на внутрішньому ринку. А рекордне зростання врожайності забезпечене сприятливими погодними умовами.

Читайте такожВ Україні засихає врожай цибулі

"Нинішній урожай гороху є рекордним за останні 15 років", - підкреслили в прес-службі УКАБ.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня українські аграрії практично завершили збирання гороху. Культура була зібрана з площі 226 тисяч га (95%) в обсязі 714 тисяч тонн.

За даними Держстату, в 2015 році валовий збір гороху в Україні склав близько 390 тисяч тонн. Урожай зернових і зернобобових склав 60,1 мільйона тонн, що на 5,8% менше рекордного показника 2014 року – 63,8 мільйона тонн.