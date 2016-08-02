У Росії підрахували, на скільки зросли ціни за два роки продембарго

У Росії за два роки в режимі продовольчого ембарго ціни на продукти зросли на 31,6 відсотка. Про це РІА Новини розповіли в Мінекономрозвитку.

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«За два роки ціни на продовольчі товари зросли на 31,6 відсотка, в 1,2 раза випередивши інфляцію, і внісши в інфляцію майже половину — 46 відсотків», — сказав представник відомства.

За його словами, введення контрсанкцій суттєво вплинуло на зростання продуктових цін в кінці 2014-го і початку 2015 року. Але їх вплив зменшився вже у другій половині 2015 року.

«Ринок продовольчих товарів зумів адаптуватися до нових умов: переорієнтація імпортерів на інших постачальників сталася вже в першому півріччі, закупівлі почали здійснюватися за більш низькими цінами», — підкреслили в міністерстві.

Раніше, 26 липня, міністр економіки Туреччини попросив Росію дозволити імпорт продуктів, які знаходяться під продовольчим ембарго, передає Lenta.ru.

1 липня Євросоюз продовжив економічні санкції щодо Росії до 31 січня 2017 року.

У той же день голова уряду Росії Дмитро Медведєв підписав постанову про продовження контрсанкцій з 6 серпня 2016 року по 31 грудня 2017 року.

Ряд країн, у тому числі США і держави-члени Євросоюзу, ввели обмежувальні заходи щодо Росії в 2014 році через анексію Криму. У відповідь 6 серпня 2014 року Москва ввела ембарго на ввезення продуктів з цих країн.