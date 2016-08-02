В Україні зафіксували 4 спалахи чуми свиней в Одеській та Чернігівській областях

Ветеринари зафіксували чотири спалахи вкрай небезпечного вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней (АЧС), три з яких в Одеській області та одна - у Чернігівській, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

"За останній період в Україні зареєстровано чотири спалахи захворювання на африканську чуму свиней (АЧС): три в Одеській і одна в Чернігівській області", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі не уточнили, коли були виявлені випадки зараження АЧС. Зазначимо, що останнього разу Держпродспоживслужба повідомляла про випадок АЧС 29 липня. Він стався в Миколаївській області.

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Згідно з повідомленням, в Одеській області зафіксовані випадки зараження в селі Осички Савранського району, селі Шляхове Балтського району та селі Барановое Іванівського району. В останніх двох селах ветеринари вилучили і утилізували 24 і 97 голів, свиней відповідно. В селі Осички така робота поки не завершена, працює спеціальна група з вилучення тварин.

Спалах АЧС у Чернігівській області зафіксовано в селі Бакаївка Ічнянського району. На місці працюють оперативні групи з вилучення тварин і м'ясних продуктів з господарств населення.

"З метою локалізації та ліквідації захворювання у всіх зазначених неблагополучних пунктах функціонують стаціонарні карантинно-міліцейські пости за участю фахівців Національної поліції, Національної гвардії і ветеринарів. У зонах спостереження та нагляду ведеться моніторинг фізіологічного стану тварин, а на карантинних постах проводиться дезінфекція автотранспорту. Торгівля живими свинями, м'ясом з них та іншими продуктами на місцевих ринках заборонена. Серед населення триває роз'яснювальна робота", - зазначили в прес-службі.

Довідка УНІАН. За даними з відкритих джерел, крім зазначених випадків, з початку 2016 року в Україні зареєстровано 17 спалахів АЧС, зокрема, у Полтавській – три, в Одеській - чотири, у Сумській – два, в Черкаській, Житомирській, Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській, Чернівецькій та Чернігівській – по одному.

У 2015 році на території України було зафіксовано 40 випадків АЧС, 5 з яких - у дикій природі.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Для людини вірус АЧС безпечний. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.