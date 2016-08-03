Гуртові ціни на цукор з початку року знизилися на 10%

Оптово-відпускні ціни на цукор з початку 2016 року знизилися на 10-11% і на 2 серпня становили 12,35-12,70 гривні/кілограм, повідомила прес-служба асоціації цукровиробників "Укрцукор".

"Станом на 2 серпня цього року цукрові заводи реалізують цукор за оптово-відпускною ціною 12,35-12,70 гривні/кілограм, що нижче рівня п'ятниці, так і минулого вівторка. За тиждень мінімальні ціни на цукор знизилися на 0,4%, а максимальні - на 0,8%", - йдеться в повідомленні.

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В "Укрцукрі" зазначили, що за відносної стабільності курсу національної валюти зниження гривневої ціни відповідно позначилося на доларовій. Вона знизилася до 498-513 доларів за тонну на 2 серпня з 500-516 доларів за тонну на 26 липня.

При цьому в Росії, Білорусі та Казахстані, за даними асоціації, також відзначається зниження оптово-відпускних цін на цукор. У Молдові, враховуючи очікуваний дефіцит цукру, ціни ростуть.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозом Міністерства аграрної політики та продовольства, виробництво цукру в Україні в 2016-2017 маркетинговому році, який почнеться у вересні, зросте порівняно з поточним МР на 19%, до 1,7 мільйона тонн. З урахуванням перехідних запасів пропозиція внутрішнього ринку складе близько 2,05 мільйона тонн за потреби внутрішнього ринку на рівні 1,6 мільйона тонн.