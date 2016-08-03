В Україні на два місяці заборонили ловити раків

Щорічний літньо-осіння заборона на вилов раків, який вводиться на період другої линьки раків і в цьому році набув чинності 1 серпня, триватиме до 30 вересня, повідомила прес-служба Державного агентства рибного господарства.

"З метою збереження та охорони популяції раків з 1 серпня по 30 вересня в Україні діє літньо-осіння заборона на вилов раків", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що дати початку і закінчення заборони в деяких галузях можуть відрізнятися в залежності від погодних умов. З точними датами можна ознайомитися на сайті Держрибагентства.

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У серпні-вересні відбувається період другої линьки раків. Вона триває від кількох годин до доби. Однак формування і зміцнення нового панцира займає 1-1,5 місяці.

За порушення вилову раків у цей період браконьєрам загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 34 до 680 гривень. Крім того, за кожного виловленого рака доведеться заплатити по 25,50 гривні компенсації.

Згідно з повідомленням, після закінчення терміну заборони на лов раків одному рибалці в добу дозволяється виловити не більше 30 штук. Забороняється ловити раків у темну пору доби із застосуванням підсвічування.

Як повідомляв УНІАН, щорічний заборона на промисловий вилов риби в Україні тривав з 1 квітня до 9 червня.

Минулого року, за розрахунками Держрибагентства, браконьєри виловили риби та інших водних біоресурсів на 200 мільйонів гривень.