Росія заборонила ввезення продуктів з Боснії та Герцеговини

Россільгоспнагляд ввів тимчасові обмеження на ввіз до Росії продукції високого фітосанітарного ризику» з Боснії та Герцеговини. Заборона починає діяти 4 серпня.

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Ввозити продукти з Боснії та Герцеговини до Росії через треті країни також не дозволяється.

Товари, відвантажені до 4 серпня, можуть бути допущені до ввезення після «контрольно-наглядових заходів та лабораторних досліджень», повідомляє РБК.

Як пояснили в Россільгоспнагляді, обсяги підкарантинної продукції, що ввозиться до Росії з Боснії та Герцеговини, збільшилися. Однак у Росії немає інформації про систему державного карантинного фітосанітарного контролю країни і про її фітосанітарний стан.

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При цьому управління з карантину і захисту рослин Міністерства зовнішньої торгівлі та економічних відносин Боснії та Герцеговини відмовилося найближчим часом прийняти російську делегацію для ознайомлення з системою контролю, заявили у відомстві.

У 2014 році в Росії було введено продуктове ембарго на продукцію зі США, ЄС, Канади, Австралії і Норвегії. Наприкінці червня президент Володимир Путін продовжив його до 31 грудня 2017 року.

Крім того, з 1 січня 2016 року почали діяти санкції щодо Туреччини, які серед іншого забороняють імпорт помідорів, огірків, мандаринів, абрикосів і винограду, а також інших овочів і фруктів.