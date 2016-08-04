У Нідерландах вперше майже за 30 років знизилися споживчі ціни

Споживчі ціни в Нідерландах в липні поточного року знизилися на 0,3% щодо показника аналогічного місяця 2015 року, повідомило статистичне відомство країни CBS, передає RNS.

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«Вперше з грудня 1987 року товари та послуги для споживачів стали дешевшими, ніж роком раніше», — йдеться в повідомленні відомства.

Дефляція спостерігалася у липні через зниження цін на нафту і здешевлення путівок за кордон, роз'яснили в CBS.

Протягом трьох місяців: квітня, травня і червня — споживчі ціни в Нідерландах не зростали.

Найсильніша дефляція в сучасній історії Нідерландів була зафіксована у січні 1987 року. Тоді ціни знизилися на 1,13%.