У Нідерландах вперше майже за 30 років знизилися споживчі ціни
11:22, 04 серпня 2016Агро
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Найсильніша дефляція в сучасній історії країни була зафіксована у січні 1987 року. Тоді ціни знизилися на 1,13%.
REUTERS
Споживчі ціни в Нідерландах в липні поточного року знизилися на 0,3% щодо показника аналогічного місяця 2015 року, повідомило статистичне відомство країни CBS, передає RNS.
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«Вперше з грудня 1987 року товари та послуги для споживачів стали дешевшими, ніж роком раніше», — йдеться в повідомленні відомства.
Дефляція спостерігалася у липні через зниження цін на нафту і здешевлення путівок за кордон, роз'яснили в CBS.
Протягом трьох місяців: квітня, травня і червня — споживчі ціни в Нідерландах не зростали.
Найсильніша дефляція в сучасній історії Нідерландів була зафіксована у січні 1987 року. Тоді ціни знизилися на 1,13%.
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