В Україні з 15 серпня можуть скасувати держрегулювання цін на соціальні продукти харчування

Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує з 15 серпня скасувати державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування, відтак до 15 листопада провести моніторинг цінової ситуації на ринку і до 15 грудня ухвалити рішення про поновлення, обмеження чи скасування цінового регулювання.

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Такий план дій закріплено в розробленому Мінекономіки проекті постанови Кабінету міністрів «Про пілотний проект з ціноутворення на товари й послуги у сфері виробництва та реалізації продовольчих товарів». Зокрема, згідно з документом, буде скасовано обмеження націнки на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і м'ясо птиці, варені ковбасні вироби, молоко, сир, сметану, вершкове масло і соняшникову олію, а також курячі яйця.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту постанови, міністерство розраховує, що реалізація проекту дасть змогу виявити реальний вплив держрегулювання на ціноутворення у сфері продовольства.

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«Даний проект має значно спростити процедуру зміни цін, залежно від цінових коливань ринку, що дасть змогу виробникам швидше реагувати на зміни кон'юнктури. Більше того, ринкове регулювання цін сприятиме розвиткові конкуренції», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку підтримує ідею повної відмови від держрегулювання цін. У відомстві зазначають, що всупереч ідеї державного регулювання, з 2003 року зростання цін на соціально значущі продукти харчування значно випереджає середнє зростання цін по всіх продуктах харчування.

Державне регулювання цін на продукти харчування встановлено постановою Кабінету міністрів від 25 грудня 1996 року №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)».