Уряд вирішив підвищити акцизи на алкоголь і сигарети - ЗМІ

У четвер, 4 серпня, урядовий комітет розглянув проект постанови "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків", що передбачає підвищення акцизу на алкоголь і сигарети, повідомляє РБК-Україна.

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Зокрема, акцизний податок на солодове пиво пропонується підняти до 2,78 гривень за літр (замість нинішніх 2,48); на натуральні вина з додаванням спирту і кріплені - до 8,02 гривень за літр (замість 7,16); на вина ігристі – до 11,65 гривень за літр (замість 10,40).

Також пропонується підвищити податок на слабоалкогольні напої до 236,98 гривень за літр стовідсоткового спирту (замість 211,59), на етиловий спирт при цьому пропонується підвищити акцизний податок до 118,50 гривень за літр стовідсоткового спирту (замість 105,80).

Згідно з проектом постанови, акцизний податок на сигари пропонується підняти до 447,82 гривень (замість 399,84), на сигарети без фільтру та з фільтром – до 356,45 гривень за тисячу штук (замість 318,26). Разом з тим мінімальне акцизне зобов'язання з виплати акцизного податку з тютюнових виробів пропонується встановити на рівні 476, 84 гривень за тисячу штук для сигарет з фільтром і без фільтра.

Крім того, актом передбачається внести зміни в розділ "Екологічний податок" і таким чином підвищити ставки податку за викиди в атмосферу забруднюючих речовин, ставки податку за викиди таких речовин у водні об'єкти, ставки податку за розміщення окремих видів надзвичайно небезпечних відходів.

Також документом пропонується збільшити і рентні ставки за користування надрами, за користування радіочастотним ресурсом, за спецвикористання води, за використання лісових ресурсів та інше.