Прибутковість виробництва молока в Україні встановила антирекорд - експерт

Прибутковість виробництва молока в Україні в липні була найнижчою за останні шість років і вперше показала в цьому місяці зниження, тоді як зазвичай в середині літа цей показник збільшувався, повідомив економіст інвестиційного центру Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) Андрій Ярмак на своїй сторінці в Facebook.

"Виробництво молока в липні було найзбитковішим історично за всі місяці протягом шести останніх років, хоча, як правило, найнижчий показник досягається в червні. Але в липні 2016 року індекс був нижче, ніж в будь-якому з червневих показників попередніх років", - написав він.

Ярмак представив дані по розрахованим за методологією FAO українському молочному індексу (УМІ), або індексом прибутковості молочного виробництва, який показує співвідношення доходу середньої ферми від продажу 1 кілограм молока 1-го сорту і вартості кормів. Згідно з повідомленням, цей показник знизився в липні вперше за шість років. Зниження склало 3,5% і пов'язано із зростанням цін на концентровані корми.

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"Я сподіваюся, що це остання погана новина цього року. Тому що в світі вже почалося відновлення цін на молокопродукти і молоко. У нас це теж вже трохи помітно", - підкреслив експерт.

Як повідомляв УНІАН, фахівці FAO прогнозують, що в разі подальшого подорожчання кормів прибутковість виробництва молока буде знижуватися. Передумов до збільшення відпускної ціни молока експерти не бачать через невисокий попит і зниження експорту.

Зокрема, обсяг експорту згущеного молока і вершків знизився на 6% - до 26,1 тисячі тонн, вершкового масла – на 22%, до 4 тисяч тонн. При цьому експорт сиру з України в січні-червні 2016 року склав 3,4 тисячі тонн, що відповідає обсягу експорту за аналогічний період 2015 року, а експорт молока та вершків незгущені виріс на 2% – до 4,5 тисячі тонн.