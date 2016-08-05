У Росії відзвітували про обсяг знищеної за рік санкційної їжі

У Росії за рік, що минув з моменту набрання чинності указу про знищення ввезених в обхід ембарго продуктів, органи Россільгоспнагляду знищили понад 7,5 тис. т різних продуктів, у тому числі близько 7,282 тис. т овочів і фруктів і менше 300 т продукції тваринного походження.

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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на відомство.

За даними Россільгоспнагляду, найбільше «підсанкційних» овочів і фруктів було знищено в Брянській та Смоленській (понад 2,7 тис. т), Тверській і Псковської областях (близько 1,9 тис. т).

Найчастіше знищувалися нелегально ввезені до Росії яблука, груші, персики, помідори і баклажани, а також полуниця, апельсини, нектарини і виноград.

Продукція тваринного походження найчастіше знищувалася в Санкт-Петербурзі і Ленінградській області (71 т).

Нагадаємо, 1 липня Євросоюз продовжив економічні санкції щодо Росії до 31 січня 2017 року.

У той же день голова уряду Росії Дмитро Медведєв підписав постанову про продовження контрсанкцій з 6 серпня 2016 року по 31 грудня 2017 року.

Ряд країн, у тому числі США і держави-члени Євросоюзу, ввели обмежувальні заходи проти Росії в 2014 році через анексію РФ Криму.

У відповідь 6 серпня 2014 року Москва ввела ембарго на ввезення продуктів з цих країн.

31 липня 2015 року уряд Росії затвердив процедуру знищення санкційних продуктів. Згідно з документом, знищення "проводиться будь-яким доступним способом із дотриманням обов'язкових вимог, передбачених законодавством в галузі охорони навколишнього середовища".