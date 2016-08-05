Порошенко запропонував Індонезії українське зерно та соняшникову олію

Україна готова поставляти до Індонезії зернові, зокрема кукурудзу, крохмаль, соняшникову олію та інші продовольчі продукти, збільшення експорту яких до цієї країни сприятиме підписаний сьогодні, 5 серпня, Меморандум між Міністерством аграрної політики і продовольства України і Міністерством сільського господарства Індонезії про співпрацю в аграрній сфері.

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Про це повідомила прес-служба Адміністрації президента України з посиланням на главу держави Петра Порошенка.

«Ми підтвердили свою готовність поставляти товари. Індонезія дуже цікавий ринок для українського зерна, кукурудзи, крохмалю, олії та інших напрямків», - цитує президента прес-служба.

Згідно з повідомленням, Україна також зацікавлена в аграрних продуктах індонезійського експорту, починаючи від пальмової олії та закінчуючи кокосами, а також в текстилі.

Порошенко зазначив, що товарообіг між країнами в 2016 році порівняно з 2015-м зріс більш ніж на 50%. «Це ще одне підтвердження потенціалу, який ми маємо», - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 серпня, відбулося підписання Угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Індонезії про співробітництво в оборонній сфері. Присутній на підписанні Порошенко подякував Індонезії за те, що 19 березня 2014 року країна підтримала проект резолюції Генасамблеї ООН щодо незаконної анексії Криму і агресії Російської Федерації.

Довідка УНІАН. За даними Мінагропроду, зовнішньоторговельний оборот сільгосппродукції між Україною та Індонезією в першому півріччі 2016 року становив 200,7 млн дол. (5,8% зовнішньоторговельного обороту України з усіма країнами Азії). Експорт до Індонезії української продукції становить 128,3 млн дол., імпорт з Індонезії - 72,4 млн дол., сальдо становить 55,9 млн дол. Порівняно з першим півріччям минулого року у вартісному вираженні експорт зріс у 1,8 раза, а імпорт збільшився на 35%.