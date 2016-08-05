Українські аграрії вже зібрали 35 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії на 5 серпня зібрали урожай з площі 9 млн га (94% від прогнозу), намолотивши 35 млн тонн ранніх зернових і зернобобових культур, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Згідно з повідомленням, середня врожайність зернових становить 38,8 ц/га.

При цьому пшениці зібрано 24,4 млн тонн з площі 5,8 млн га (93% від прогнозу), ячменю – 9,3 млн тонн із 2,8 млн га (96%), жита – 294 тис. тонн із 111 тис. га (78%), вівса – 271 тис. тонн зі 105 тис. га (50%).

Підходить до завершення збирання гороху. Культуру зібрано з площі 233 тис. га (98%) в обсягу 739 тис. тонн.

Крім того, намолочено 1,1 млн тонн озимого ріпаку з 416 тис. га (91% від прогнозу).

У прес-службі відзначили, що найбільший вал зерна намолотили аграрії Одеської області – 3,7 млн тонн. Найвища врожайність зернових, що перевищує 50 ц/га, зафіксована у Вінницькій, Хмельницькій та Черкаській областях.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінагропроду, валовий збір зернових і зернобобових в Україні цього року становитиме до 61 млн тонн.

Минулого року, за даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму та зони АТО) зібрала 60,1 млн тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше рекордного показника 2014 року – 63,8 млн тонн.

У 2015-2016 маркетинговому році (червень 2015 – липень 2016) Україна експортувала рекордний обсяг зерна – 39,4 млн тонн, побивши рекорд 2014-2015 МР у розмірі 34,8 млн тонн.