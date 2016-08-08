Мінагропрод прогнозує зниження ціни на гречку

Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує урожай зерна гречки в Україні в 2016 році на рівні 174,2 тисячі тонн, що перевищить потреби внутрішнього ринку на 8-14% і послужить причиною зниження ціни на цю крупу, повідомила прес-служба відомства.

"2016-2017 маркетингового року очікується збільшення пропозиції гречки на внутрішньому ринку, що може призвести до зниження її ціни. Валовий збір гречки очікується на рівні 174,2 тисячі тонн, що на 36% більше, ніж у минулому році. А за попередніми оцінками, 2016-2017 маркетингового року на ринку може бути спожито близько 150-160 тисяч тонн зерна гречки", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що Антимонопольний комітет продовжує розслідування щодо подорожчання гречки в травні-червні в окремих випадках до 50 гривні/кілограм.

"Вже визначені 25 найбільших постачальників гречки в українські торгові мережі, які опитуються щодо обґрунтованості підвищення цін на кінцеву продукцію. Отримана інформація дозволить визначити розміри торговельних надбавок вторинних виробників (оптового ланки виробників, які здійснюють фасування товару) і зробити висновки щодо впливу таких учасників ринку на кінцеву ціну товару для споживача", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, після безперервного зростання, який відбувався 2016 року, середня по Україні ціна на гречану купу вперше знизилася в середині липня - до 37,40 гривні за кілограм.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) у травні почав розслідування, щоб з'ясувати чи не є подорожчання крупи результатом змови продавців.

При цьому експерти вважають, що подорожчання гречки було пов'язано з низькою пропозицією на ринку, а не зі змовою продавців. За останні п'ять років валовий збір гречки на зерно в країні зменшився більш ніж удвічі - до 128 тисяч тонн 2015 року з 282 тисяч тонн 2011 року. Основною причиною цього стало скорочення посівних площ під культурою в зазначений період - до 133 тисяч га з 311 тисяч га.