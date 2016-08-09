Мінагрополітики надає велике значення комплексному розв’язанню проблем сільських мешканців - Ковальова

В Міністерстві аграрної політики та продовольства України під головуванням заступника Міністра Олени Ковальової завершують напрацювання плану заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій.

"Ми надаємо велике значення комплексному розв’язанню проблем сільських мешканців. Дієвим механізмом тут має стати реалізація опрацьованих спільно з іншими міністерствами та відомствами заходів", - пояснила Олена Ковальова.

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Заступниця міністра наголосила, що до уваги взяті проблеми сільської економіки, освіти в сільській місцевості, охорони здоров’я, довкілля, інфраструктури.

"У результаті реалізації Концепції планується підвищення рівня оплати праці в сільському господарстві, зростання доходів сільського населення, збільшення кількості зайнятого сільського населення у 1,5 рази тощо", - зазначила Ковальова.

Згідно статистики, сільське населення у 2016 році складає 13 175 564 (у 2014 році цей показник складав – 14 087 232; у 2015 – 13 253 940), кількість зайнятих в сільському господарстві становить понад півмільйона населення без урахування самозайнятих (індивідуальних домогосподарств), або 17,5 відсотка від загальної кількості працевлаштованих враховуючи самозайнятих громадян.

Нагадаємо, раніше Олена Ковальова повідомляла, що завдяки впровадженню розробленої Міністерством разом з іншими ЦОВами Концепції розвитку сільських територій та плану заходів з її реалізації, вдасться збільшити кількість робочих місць на селі до 1 мільйону (за розрахунками ННЦ "Інститут аграрної економіки")