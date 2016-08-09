Українські аграрії з початку року експортували продукції майже на $8 мільярдів

Експорт продовольчої продукції з України в січні-липні 2016 року зріс порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 2,6% - до 7,8 мільярда доларів, а імпорт зріс на 10% - до 2,2 мільярда доларів, повідомила прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

"За перші сім місяців 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року спостерігається зростання експорту аграрної продукції на 2,6%, до 7,8 мільярда доларів і імпорту - на 10%, до 2,2 мільярда доларів", - йдеться в повідомленні.

За даними УКАБ, частка агропродукції в загальному експорті зросла за вказаний період до 40,1% з 35,2%, а імпорту – до 10,8% з 9,5%.

"Найбільше спостерігається зростання поставок в Україну продукції з категорії "жири і масла тваринного або рослинного походження" - на 38%, в основному за рахунок збільшення закупівлі пальмової олії (на 63% у вартісному вираженні)", - відзначили в прес-службі.

Та ж категорія продукції і забезпечила зростання експорту агропродукції з України. Постачання соняшникової олії зросли в січні-липні на 23%.

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Експорт живих тварин та продукції тваринного походження за сім місяців 2016 року, порівняно з аналогічним періодом 2015 року знизився на 11,9% (на 52,1 мільйона доларів), в основному за рахунок скорочення поставок свинини і яловичини. Також на 10,7% знизився експорт готових харчових продуктів (на 150,1 мільйона доларів). Експорт продукції рослинного походження майже не змінився.

Як повідомляв УНІАН, експорт аграрної продукції з України в 2015 році склав 14,6 мільярда доларів і перевищив імпорт на рекордні для країни за роки незалежності 11,1 мільярда доларів. Основні статті експорту - зернові та соняшникова олія. Питома вага експорту сільгосппродукції у товарній структурі експорту України в 2015 році склав також рекордний показник - 38,2%.