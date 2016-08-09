Овочі для борщового набору подешевшають більш ніж на 30% - експерт

Ціни на овочі борщового набору - картоплі, моркви, буряка, капусти й цибулі в серпні-вересні 2016 року знизяться більш ніж на 30%, спрогнозував голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Іван Томич.

"За цими культурами прогнозується на серпень і вересень однозначно зниження ціни в межах 30 та більше відсотків", - сказав Томич у ході прес-конференції.

Він зазначив, що у зв'язку з високим урожаєм очікувати зниження цін на картоплю можна після 20 серпня, на моркву і буряк – наприкінці серпня - початку вересня, а на цибулю і капусту – у вересні.

Томич також повідомив, що ціна на гречку нового врожаю восени знизиться в межах 20%.

"Коли гречка нового врожаю піде в продаж (це вересень-жовтень), віднімайте у межах 20% (від нинішньої ціни – УНІАН), це буде сезонне зниження ціни", - зазначив він.

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При цьому Томич зазначив, що до кінця року ціна може трохи зрости.

Як повідомляв УНІАН, 2015 року в Україні вперше виникла необхідність в імпорті овочів борщового набору. Експерти стверджують, що це сталося у зв'язку з падінням в Україні врожайності самих ходових овочів на 10-13% в залежності від культури, а також площ під ними – приблизно на 5%.

2016 року Російська Федерація, яка купувала значну частину українського експорту овочів, ввела продовольче ембарго відносно нашої країни, а також обмежила транзит через свою територію до країн СНД. У зв'язку з цим експерти прогнозували зниження цін на овочі в Україні на 20-30%.