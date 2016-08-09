На Миколаївщині знову виявили вірус африканської чуми свиней

Ветеринари зафіксували спалах вкрай небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в підсобному господарстві в селі Мішково-Погорілове поблизу Миколаєва.

Згідно з повідомленням, у підсобному господарстві зареєстрована загибель однієї свині. Діагноз АЧС встановлений за результатами лабораторного дослідження тканин загиблої тварини.

В осередку захворювання вживаються заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

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Як повідомляв УНІАН, останній випадок АЧС зафіксовано у Миколаївській області 5 серпня у місті Нова Одеса).

У 2015 році на території України було зафіксовано 40 випадків АЧС в дев'яти областях: Чернігівській – 13, Київській та Сумській – по 6, у Полтавській – 5, Миколаївській – 4, Рівненській та Одеській – по 2, у Житомирській і Черкаській – по одному випадку. При цьому 5 з цих спалахів відбулися в дикій природі.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.