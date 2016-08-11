В Україні зафіксували спалах африканської чуми свиней відразу в трьох областях

Ветеринари зафіксували чотири нових спалаху вкрай небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС), які відбулися 9-11 серпня в підсобних господарствах Миколаївської, Одеської та Сумської областей, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно з повідомленням, два випадки зараження АЧС виявлено в Одеській області в селах Ясеново-2 Любашівського району і Мирони Балтського району. У Сумській області зараженими виявилися тварини із села Попівка Конотопського району, а в Миколаївській – з села Підлісне Новоодеського району. Діагнози АЧС встановлені за результатами досліджень тканин загиблих тварин.

Фахівці ветмедицини визначили зони епізоотичних вогнищ, захисту та контролю і проводять заходи щодо недопущення поширення захворювання.

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Як повідомляв УНІАН, АЧС повернулася в Україну у 2014 році (до цього спалахи фіксувалися 2012 року). 2015 року зафіксовано 40 спалахів цього захворювання. 2016 року випадки АЧС відбувалися досить рідко, але почастішали наприкінці липня, особливо в Одеській і Миколаївській областях. З 27 липня Госпродпотребслужба повідомила про 6 випадках в Одеській області, трьох – в Миколаївській і одному – в Чернігівській.

За даними з відкритих джерел, з початку 2016 року в Україні зареєстровано 29 спалахів АЧС, в тому числі в Одеській області – 11, Миколаївській – 5, у Сумській і Полтавській – по 3, у Чернігівській – 2, в Житомирській, Кіровоградській, Хмельницькій, Черкаській і Чернівецькій – по одній.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.