У Росії вирішили продовжити давити санкційні продукти

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову, яка продовжує термін дії правил знищення санкційної продукції до 31 грудня 2017 року, повідомляє Росбалт з посиланням на офіційний російський портал правової інформації.

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"У документі зазначається, що правила стосуються сільгосппродукції, сировини і продовольства, щодо яких діють російські "контрзаходи", тобто продукції країн Євросоюзу, США, Канади, Австралії, Норвегії, України, Албанії, Чорногорії, Ісландії та Ліхтенштейну, які ініціювали санкції проти Москви", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 серпня 2015 року набрав чинності наказ про знищення в Росії санкційної продукції. За рік дії наказу було утилізовано понад 7,5 тисяч тонн іноземній їжі, велика частина якої припала на фрукти та овочі.

Раніше прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про продовження продэмбарго щодо ЄС та низки інших країн до кінця 2017 року.