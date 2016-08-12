Українські аграрії зібрали майже 38 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії до 12 серпня зібрали врожай з площі 9,5 мільйона га (99% від прогнозу), намолотивши 37,6 мільйона тонн ранніх зернових та зернобобових культур, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, середня врожайність зернових становить 39,4 центнера/гектар.

При цьому пшениці зібрано 26,2 мільйона тонн з площі 6,1 мільйона га (99% від прогнозу), ячменю – 9,8 мільйона тонн з 2,9 мільйона га (99%), жита – 370 тисяч тонн з 137 тисяч га (96%), вівса – 468 тисяч тонн з 182 тисяч га (87%).

Підходить до завершення збирання гороху. Культура зібрана з площі 235 тисяч га (99%) в обсязі 757 тисяч тонн.

Крім того, намолочено 1,1 мільйона тонн озимого ріпаку з 431 тисячі га (95% від прогнозу).

У прес-службі зазначили, що найбільший вал зерна намолотили аграрії Одеської області – 3,8 мільйона тонн. Найвища врожайність зернових зафіксована у Вінницькій (55,3 центнера/гектар) області.

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Аграрії Дніпропетровської, Донецької, Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Вінницької і Полтавської областей завершили збирання ранніх зернових і зернобобових.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінагропроду, валовий збір зернових і зернобобових в Україні цього року складе до 61 мільйона тонн.

Минулого року, за даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму та зони АТО) зібрала 60,1 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше рекордного показника 2014 року – 63,8 мільйона тонн.

2015-2016 маркетингового року (червень 2015 – липень 2016) Україна експортувала рекордний обсяг зерна – 39,4 мільйона тонн, побивши рекорд 2014-2015 МГ у розмірі 34,8 мільйона тонн.