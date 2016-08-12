Кабмін хоче підвищити мінімальні ціни на коньяк, горілку та вино

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відповідно з необхідністю вирівнювання цін на спирт і алкогольну продукцію пропонує підвищити мінімальні оптово-відпускні ціни на горілку, коньяк, вина, і одночасно знизити ціни на віскі, ром і джин.

Про це йдеться в проекті постанови уряду, підготовленому Мінекономрозвитку.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що станом на січень 2016 року ціна на спирт становила в середньому 240 гривень за декалітр з урахуванням ПДВ, а з квітня поточного року ціна підвищилася до 285 гривень за декалітр.

"Зросли та інші складові ціни, - наголошується в реченні Мінекономрозвитку. - І тому зараз пропонується провести корекцію мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв в залежності від коду продукції. Зокрема, на горілку та лікеро-горілчані вироби збільшити на 24%, коньяк (бренді) - на 24,9-30,7%, вина - на 22 - 55,7%. При цьому на віскі, ром і джин пропонується знизити ціну на 37,5%".

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Запропонований Мінекономрозвитку нормативний акт має бути погоджений з Мінагрополітики, Мінфіном, Мін'юстом, ДФС та Регуляторної службою.

Довідка УНІАН. Мінімальні оптові та роздрібні ціни на алкоголь були встановлені 2008 року. Експерти стверджують, що таке цінове регулювання допомагає уникнути поширення неякісної продукції на ринку. В асоціації "Укргорілка" неодноразово наголошували на необхідності підвищити мінімальні роздрібні ціни, оскільки вони не відповідають нинішньому рівню витрат на виробництво якісного алкоголю.

Діюча мінімальна роздрібна ціна на пляшку горілки 0,5 літра становить 54,9 гривні, вина в скляній тарі об'ємом 0,7 літра – 27 гривень.