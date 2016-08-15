Мінсільгосп США знову підвищив прогноз врожаю зернових в Україні

Міністерство сільського господарства США (USDA) підвищило прогноз врожаю зернових в Україні в поточному маркетинговому році (МР, липень 2016 – червень 2017) на 4,5% порівняно з липневим прогнозом – до 64,1 млн тонн.

Згідно з повідомленням на сайті USDA, фахівці відомства в серпні збільшили прогноз виробництва пшениці в 2016-2017 МГ на 2 млн тонн у порівнянні з липневим прогнозом – до 27 млн тонн. Експорт цієї культури очікується на рівні 14,5 млн тонн проти 12,5 млн тонн в липневому прогнозі.

Читайте такожМінагропрод підвищив прогноз врожаю зернових в УкраїніПрогноз виробництва кукурудзи для України на 2016-2017 МГ не змінився і становить 26 млн тонн. Поставки кукурудзи з нашої країни за кордон, як очікують в USDA, повинні скласти 17 млн тонн. Прогнози експорту також не змінилися.

У той же час підвищено прогнозний обсяг виробництва фуражного зерна – до 37,05 млн тонн з 36,23 млн тонн, а експорту – до 21,73 млн тонн з 21,33 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінагропроду, валовий збір зернових і зернобобових в Україні в цьому році складе до 61 млн тонн.

У минулому році, за даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму та зони АТО) зібрала 60,1 млн тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше рекордного показника 2014 року – 63,8 млн тонн.

В 2015-2016 маркетинговому році (червень 2015 – липень 2016) Україна експортувала рекордний обсяг зерна – 39,4 млн тонн, побивши рекорд 2014-2015 МР у розмірі 34,8 млн тонн.