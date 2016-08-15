Споживчі настрої українців погіршилися – дослідження

Індекс споживчих настроїв в Україні в липні знизився на 2,6 пункту порівняно з червнем і склав 50,1. Відповідні дані містяться в дослідженні GfK Ukraine.

При цьому індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року знизився на 1,7 пункту в порівнянні з червнем і склав 41,4.

У той же час індекс очікуваних змін особистого матеріального становища підвищився на 1,2 пункту – до 54,6, а індекс доцільності великих покупок впав на 7,8 пункту – до 50,5.

Індекс інфляційних очікувань збільшився на 2,7 п. – до 187.

"У липні найбільше падіння спостерігалося у індексу доцільності робити великі покупки, що відображає відчуття невпевненості серед споживачів щодо перспектив майбутнього економічного розвитку. Індекс інфляційних очікувань зріс після періоду падіння в травні-червні 2016 року і повернувся на рівень першого кварталу", ─ йдеться в повідомленні компанії.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні в липні порівняно з червнем зафіксовано дефляцію на рівні 0,1% 0,2% у червні порівняно з травнем.

З початку року, в січні-липні споживчі ціни в Україні зросли на 4,8%.

У липні в Україні порівняно з червнем найбільше подорожчали гаряча вода та опалення – на 8,1%, яйця – на 3,9%, фрукти – на 2,7%. У річному вираженні найбільше подорожчали гаряча вода та опалення – на 76,9%, електроенергія – на 56,4%, взуття – на 22,4%.

Найбільше зниження цін у липні до червня зафіксовано на овочі – 20,1%, взуття – 4%, одяг – 3,3%. У річному вираженні найбільше подешевшали овочі – на 17,8%, яйця – 11,5%, фрукти – 6,5%.

Національний банк України прогнозує уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%, Міжнародний валютний фонд – до 15,1%, Світовий банк – до 15%.