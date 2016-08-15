В Україні дорожчають овочі та дешевшають фрукти - експерти

Експерти проекту "АПК-Інформ: овочі і фрукти" фіксують зростання цін на овочі в середньому по Україні з 8 по 12 серпня на 12% та зниження цін на фрукти в той же період на 10%, повідомила прес-служба проекту.

"Овочевий кошик українців за попередній тиждень (з 8 по 12 серпня 2016 року) подорожчала на 12%, тоді як середня ціна на фрукти знизилася на 10%", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що подорожчання овочів відбувалося за рахунок зростання ціни на тепличні огірки та томати на 20-25%. При цьому змін ціни на овочі борщового набору не відбувалося. Картопля подешевшала на 9%, що призупинило прибиральні роботи в деяких господарствах.

Також минулого тижня аналітики проекту зафіксували здешевлення більшості фруктів та ягід.

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"Так, продавці яблук знизили відпускні ціни на 8%, пояснивши своє рішення стриманим попитом в умовах сезонного зростання пропозиції на ринку. На тлі сезонного збільшення обсягу відвантажень подешевшали також кавуни і дині – на 25 і 30% відповідно. Утрималися від цінових коригувань тільки виробники персика. За їх словами, на українському ринку знизилася конкуренція з продукцією з Молдови, що на тлі зростання попиту сприяло стабілізації цін на персик в місцевих господарствах", - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, експерти очікують зниження цін на овочі борщового набору в серпні-вересні 2016 року більш ніж на 30%. Очікувати зниження цін на картоплю можна в кінці серпня, на моркву і буряк – наприкінці серпня - початку вересня, а на цибулю і капусту – у вересні.