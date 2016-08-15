Українські аграрії зібрали майже 38 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії до 15 серпня зібрали врожай з площі 9,6 мільйона га (99% від прогнозу), намолотивши 37,8 мільйона тонн ранніх зернових і зернобобових культур, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, середня врожайність зернових становить 39,4 ц/га.

При цьому пшениці зібрано 26,4 мільйона тонн з площі 6,16 мільйона га (99% від прогнозу), ячменю – 9,8 мільйона тонн з 2,86 мільйона га (99%), жита – 373 тисячу тонн з 138 тисяч га (97%), вівса – 481 тисячу тонн з 188 тисяч га (90%).

Горох зібрано з площі 236 тисяч га (99%) обсягом 763 тисячі тонн.

Крім того, намолочено 1,1 мільйона тонн озимого ріпаку з 434 тисяч га (96% від прогнозу).

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У прес-службі зазначили, що найвища врожайність зернових зафіксована у Вінницькій (55,3 ц/га), Хмельницькій (53,7 ц/га), Черкаській (52 ц/га) та Київській (49,9 ц/га) областях.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінагропроду, валовий збір зернових і зернобобових в Україні цього року складе до 61 мільйона тонн. Міністерство сільського господарства США в серпні підвищило прогноз збору врожаю в Україні в 2016-2017 маркетингового року (липень 2016 – червень 2017) до 64,1 мільйона тонн (на 4,5% більше липневого прогнозу).

Минулого року, за даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму та зони АТО) зібрала 60,1 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше рекордного показника 2014 року – 63,8 мільйона тонн.

В 2015-2016 маркетинговому році (червень 2015 – липень 2016) Україна експортувала рекордний обсяг зерна – 39,4 мільйона тонн, побивши рекорд 2014-2015 МГ розміром 34,8 мільйона тонн.