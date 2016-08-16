В Україні зафіксували 4 спалахи чуми свиней в Одеській та Кіровоградській областях

Ветеринари 13-15 серпня зафіксували чотири спалахи вкрай небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС), два з яких відбулися в Кіровоградській і два – в Одеській області, в тому числі один на підприємстві.

Згідно з повідомленням прес-служби Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, в Одеській області загибель свиней від АЧС сталася у підсобному господарстві в селі Байбузівка Савранського району та в дослідному господарстві Національної академії аграрних наук України "Жеребківське", яке знаходиться в Ананьївському районі Одеської області.

Крім того, була підтверджена загибель свиней від АЧС в підсобних господарствах в селі Деріївка Онуфріївського району та селі Хмельове Маловисківського району Кіровоградської області.

У всіх випадках діагноз АЧС був встановлений за результатами дослідження тканин загиблих тварин. У вогнищах інфекції фахівці Госпродпотребслужбы проводять необхідну роботу для недопущення поширення захворювання.

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Довідка УНІАН. За даними з відкритих джерел, з початку 2016 року, крім зазначених випадків, в Україні зареєстровано 29 спалахів АЧС, в тому числі в Одеській області – 11, Миколаївській – 5, у Сумській і Полтавській – по 3, у Чернігівській – 2, в Житомирській, Кіровоградській, Хмельницькій, Черкаській і Чернівецькій – по одній.

У 2015 році В Україні зафіксовано 40 випадків АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.