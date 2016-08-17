Круглий стіл: "Виробництво і експорт зерна. Як зберегти позиції України на світовому ринку?". Подію завершено

Під час круглого столу будуть підняті та обговорені питання щодо проблем виробництва та експорту зерна. Також буде проведена дискусія та обмін думками щодо збереження позицій України на світовому ринку.

Круглий стіл проводиться в рамках нового проекту УНІАН-АГРО.

Учасники круглого столу: заступник директора департаменту землеробства та технічної політики в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України Леонід Сухомлин; голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа; президент Української Зернової Асоціації Володимир Клименко; заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради по кооперації Олександр Буюклі; генеральний директор Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Тарас Висоцький; голова Аграрної партії України Віталій Скоцик; експерт світових ринків Владислава Рутицька;

Модератор - керівник Департаменту економічних новин УНІАН Юрій Куликов.