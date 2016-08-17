Мінагропрод підвищив прогноз урожаю зернових в Україні до 63 мільйонів тонн

Валовий збір зернових в Україні 2016 року буде в межах 63 мільйонів тонн, що на 1% нижче рекордного показника 2014 року – 63,8 мільйона тонн - і на 5% перевищує урожай 2015 року, повідомив у ході круглого столу в рамках нового проекту " УНІАН-АГРО заступник директора департаменту землеробства та технічної політики в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України Леонід Сухомлин.

Він зазначив, що за підсумками збиральної кампанії ранніх зернових і зернобобових культур валовий збір склав 38 мільйонів тонн.

"Загальний вал і загальний баланс буде сформований після збирання кукурудзи. Ми очікуємо, що ця цифра буде в межах 26 мільйонів тонн. Але в цілому валовий збір зернових буде в межах 63 мільйонів тонн", - сказав Сухомлин.

Читайте такожМінсільгосп США знову підвищив прогноз врожаю зернових в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінагропрод прогнозував валовий збір зернових і зернобобових в цьому році до 61 мільйона тонн. Разом з тим Міністерство сільського господарства США (USDA) прогнозує, що врожай зернових в Україні складе 61,3 мільйона тонн.

У минулому році, за даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму та зони АТО) зібрала 60,1 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше рекордного показника 2014 року – 63,8 мільйона тонн.

За попередніми даними, в 2015-2016 маркетингового року (червень 2015 – липень 2016) Україна експортувала рекордний обсяг зерна – 39,4 мільйона тонн, побивши рекорд 2014-2015 МГ розміром 34,8 мільйона тонн.