Орієнтація агросектору на виробництво сировини стало стратегічною помилкою держполітики в Україні - голова Аграрної партії

Про це сказав голова Аграрної партії України Віталій Скоцик у ході круглого столу в УНІАН, проведеного в рамках проекту УНІАН-АГРО.

На його думку, відповідальною за проведення хибної державної політики в аграрній сфері більшою мірою є Верховна Рада, яка на основі коаліційної угоди формує уряд і визначає основні принципи економічної діяльності держави.

Зокрема, Скоцик вказав, що саме в коаліційній угоді, затвердженій нинішньою Верховною Радою України, було прописано пункт про зростання агроекспорту, але не було сказано нічого про необхідність розвитку переробки.

«Що було написано в коаліційній угоді? Дві стратегічні помилки: наростити виробництво зерна до 100 млн тонн і збільшити експорт у 2,5 разу. Але світ сьогодні розуміє, що той, хто грає на сировинних ринках, залишається в програшній позиції. Це була стратегічна помилка. Замість того, щоб ставити завдання про переробку продукції в нашій країні, продавати завершений продукт, здійснювати наповнення бюджету через податки, ми пішли шляхом нарощування експорту», - сказав Скоцик.

Він наголосив, що цю помилку закладали в 2014 році і закладають зараз, коли в Україні прогнозують нові рекорди з виробництва зернових. При цьому питання оподаткування аграріїв або земельної реформи обговорюють лише в певних аспектах, які не несуть комплексних рішень.

«Ми фактично «поклали» агрогалузь за останні два роки. Це катастрофа. Що сталося у зв'язку з формуванням неправильної політики уряду? Ми втратили 2,5 млн робочих місць, 4 млн людей виїхали на заробітки до інших країн, 500 тис. малих і середніх підприємств закрилися, 400 тис. людей, які сьогодні зареєстровані як безробітні, це 80% фахівці з вищою освітою, які ще два роки тому працювали за фахом - УНІАН)», - наголосив Скоцик.

«Так, ми можемо пишатися тим, що ми другі після США експортери зернових. Ми можемо пишатися нашим експортом. Ми справді наростили експорт зернових удвічі з 2010 по 2015 рік. Але в остаточному підсумку, стратегічна помилка управління економікою призвела до того, що ми, маючи гарні врожаї, з кожним днем стаємо біднішими. А повинні були б бути одними з найбагатших», - додав він.

У зв'язку з цим голова Аграрної партії зазначив, що багатьох помилок у проведенні державної політики можна було б уникнути, якби аграрії були повноцінно представлені в парламенті.

"Це нонсенс, коли 41% економіки генерується галуззю, коли 16,9 млн людей проживає в сільській місцевості, і вся ця соціальна складова не представлена у Верховній Раді. Саме тому ми планомірно будуємо політичну силу, але не як інструмент виборів, а як інструмент розвитку країни", - наголосив Скоцик.

Як повідомляв УНІАН, на думку експертів, прогнозний обсяг збору зернових у новому маркетинговому році (2016-2017) може становити близько 63,5-64,1 млн тонн, при цьому обсяг експорту може становити 41 млн тонн, що є абсолютним рекордом за всі роки незалежності України.

У 2015-2016 маркетинговому році, який завершився в червні (МР, липень 2015 – червень 2016), за остаточними даними, аграрії експортували 39 млн тонн зернових, що на 12% більше за рекордний показник 2014-2015 МР на 34,8 млн тонн.

Аграрну партію створено у 2006 році. Віталія Скоцика було обрано головою Аграрної партії у вересні 2014 року.

До цього Скоцик обіймав посаду заступника голови Аграрної партії.