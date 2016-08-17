Аграрії у вересні готові вийти на страйк через небажання уряду вести з ними діалог - голова Аграрної партії

Українські аграрії готові вийти у вересні на чергову - восьму за рахунком - всеукраїнський страйк через небажання уряду вести діалог з агровиробниками та враховувати їх точку зору при формуванні бюджетної, податкової та загальноекономічної політики країни.

Про це сказав голова Аграрної партії України Віталій Скоцик в ході круглого столу в УНІАН, проведеного в рамках проекту " УНІАН-АГРО.

Скоцик нагадав, що з 30 червня минулого року аграрії провели вже 7 всеукраїнських страйків, намагаючись привернути увагу влади до проблем ключової галузі української економіки, що включає питання оподаткування, скорочення поголів'я, скорочення робочих місць та інших.

"Уряд повинен почати слухати людей, які формують галузь номер один. Ми говоримо: уряд, сідайте за стіл переговорів, - сказав Скоцик. - У вересні ми маємо провести всеукраїнське аграрне віче, в ході якого знову звернемо увагу на неприпустимість затягування діалогу з профільними асоціаціями. Якщо діалог не відбудеться, не буде враховано думку асоціацій при формуванні бюджету на 2017 рік, аграрне співтовариство знову вийде на 8-ий всеукраїнський страйк, де будуть підняті питання оподаткування та ринку землі".

Голова Аграрної партії повідомив, що стосовно оподаткування аграрії напрацювали низку законопроектів, які так і не були належним чином опрацьовані та обговорені. Тому на поточний момент ключовою вимогою аграріїв стане повернення до системи оподаткування, яка існувала до січня 2016 року.

Крім того, він зазначив, що рекордні врожаї зернових в Україні в останні роки обумовлені переважно сприятливими погодними умовами, а аж ніяк не ресурсами або грамотної аграрною політикою держави. Але ситуацію можна змінити, якщо уряд, за словами Скоцика, почує позицію аграріїв.

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Як повідомляв УНІАН, останні зміни до Податкового кодексу були прийняті наприкінці грудня минулого року. Верховна Рада частково скасувала податкову пільгу для агропідприємств – спецрежим ПДВ, яким вони користувалися з 1990-х років і який давав їм можливість зберігати весь нарахований ПДВ на рахунках підприємств. Зараз всі аграрії сплачують до бюджету певний відсоток нарахованого ПДВ залежно від виду діяльності. За домовленістю з Міжнародним валютним фондом ця пільга буде повністю скасована з 2017 року.

Крім того, депутати скасували діяло раніше норму про невідшкодування ПДВ при експорті зернових. Для визначення черговості отримання компенсацій були створені два публічних реєстру з хронологічною системою відшкодування ПДВ.

Аграрна партія створена в 2006 році. Віталій Скоцик був обраний головою Аграрної партії у вересні 2014 року.

До цього Скоцик обіймав посаду заступника голови Аграрної партії і входив до президії цієї політичної сили