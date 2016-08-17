Україна експортувала майже 5 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії до 16 серпня з початку поточного 2016-2017 маркетингового року (липень 2016 – червень 2017) експортували 4,86 мільйона тонн зернових проти 4,72 мільйона тонн на аналогічну дату минулого року, повідомив в ході круглого столу в рамках нового проекту " УНІАН-АГРО голова Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа.

"На 16 серпня в загальному по зерну обсяг експорту становить 4 мільйони 864 тисяч тонн. У минулому році на цю дату фітосанітарні процедури пройшли по 4 мільйони 717 тисяч тонн зернових. Тобто, ми бачимо деяке збільшення експорту", - сказав Лапа.

Зокрема, експорт пшениці, за його словами, склав 2,43 мільйона тонн, ячменю - 1,9 мільйона тонн, а кукурудзи - 444 тисяч тонн.

Він зазначив, що відомство спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією працює над поліпшенням методів боротьби з карантинними організмами на полях, щоб у результаті українське зерно задовольняло фітосанітарні вимоги всіх держав.

"Я б сказав, що це мрія, але вона не є недосяжною", - зазначив Лапа.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства в 2015-2016 МР Україна експортувала рекордний обсяг зерна – 39,4 мільйона тонн, що на 13% більше показника 2014-2015 МГ.

За прогнозом Української зернової асоціації, експорт зерна в цьому МР може скласти 41 мільйон тонн, а виробництво – 63,5 мільйона тонн. Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує виробництво зерна в межах 63 мільйонів тонн.

У минулому році, за даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму та зони АТО) зібрала 60,1 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше рекордного показника 2014 року – 63,8 мільйона тонн.