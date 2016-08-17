Аграрії з огляду на хороші погодні умови планують збільшити площі під озимими

Українські аграрії у зв'язку з хорошими погодними умовами планують збільшити площі під озимими культурами під урожай 2017 року на 4% у порівнянні з показником минулого року – до 7,3 мільйона га, повідомив заступник директора департаменту землеробства та технічної політики в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України Леонід Сухомлин в ході круглого столу в рамках нового проекту " УНІАН-АГРО.

"Прогноз посіву вище порівняно з минулим роком. У минулому році були складні кліматичні умови осіннього періоду та аграрії відсіялися не на 100%. Якщо в минулому році було посіяно 7 мільйонів га озимих на зерно, то в поточному році аграрії прогнозують 7,3 мільйона га", - сказав Сухомлин.

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Він зазначив, що міністерство не передбачає найближчими роками значних змін у структурах посіву зернових в Україні. Вони будуть займати близько 55% посівних площ, а основною продовольчою культурою залишиться пшениця.

Як повідомляв УНІАН, висока температура повітря і відсутність вологи в грунті в серпні-жовтні істотно сповільнили хід осінньої посівної 2015 року. Аграрії планували відвести під озимі культури врожаю 2016 року 7,4 мільйона га Мінагропрод повідомляв, що проблемна посівна призвела до прямих збитків аграріїв на 11 мільярдів гривень, при тому, що вартість усіх осінніх польових робіт оцінювалася в 80 мільярдів гривень.