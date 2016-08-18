Українські аграрії почали осінню посівну

Аграрії 16 областей України приступили до посіву озимих зернових та олійних під урожай 2017 року, засіявши озимим рапсом 139 тисяч га, або 19% від прогнозованої площі посіву культури, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Проводиться посів озимого ріпаку під урожай 2017 року. На даний час розпочато посів і він проводиться в 16 регіонах, засіяно 139 тисяч га або 19% від прогнозу", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, українські аграрії у зв'язку з хорошими погодними умовами планують збільшити площі під озимими культурами під урожай 2017 року на 4% у порівнянні з показником минулого року – до 7,3 мільйона га.

Торік сільгоспвиробники планували відвести під озимі культури врожаю 2016 року 7,4 ммиллиона га, але через посуху засіяли приблизно 7 мільйона га. Мінагропрод повідомляв, що проблемна посівна призвела до прямих збитків аграріїв на 11 мільярдів гривень, при тому, що вартість усіх осінніх польових робіт оцінювалася в 80 мільярдів гривень.

За прогнозом аграрного міністерства, в цьому році аграрії профінансують з власних коштів 90% витрат на осінні польові роботи, які в загальній сумі складуть 89,7 мільярда гривень.