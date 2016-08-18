Українські аграрії почали осінню посівну
В Україні приступили до посіву озимих зернових та олійних під урожай 2017 року.
Аграрії 16 областей України приступили до посіву озимих зернових та олійних під урожай 2017 року, засіявши озимим рапсом 139 тисяч га, або 19% від прогнозованої площі посіву культури, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.
"Проводиться посів озимого ріпаку під урожай 2017 року. На даний час розпочато посів і він проводиться в 16 регіонах, засіяно 139 тисяч га або 19% від прогнозу", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, українські аграрії у зв'язку з хорошими погодними умовами планують збільшити площі під озимими культурами під урожай 2017 року на 4% у порівнянні з показником минулого року – до 7,3 мільйона га.
Торік сільгоспвиробники планували відвести під озимі культури врожаю 2016 року 7,4 ммиллиона га, але через посуху засіяли приблизно 7 мільйона га. Мінагропрод повідомляв, що проблемна посівна призвела до прямих збитків аграріїв на 11 мільярдів гривень, при тому, що вартість усіх осінніх польових робіт оцінювалася в 80 мільярдів гривень.
За прогнозом аграрного міністерства, в цьому році аграрії профінансують з власних коштів 90% витрат на осінні польові роботи, які в загальній сумі складуть 89,7 мільярда гривень.