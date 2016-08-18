Українські аграрії почали збір пізніх зернових культур

Українські аграрії практично завершили збирання ранніх зернових і зернобобових культур, намолотивши 37,9 мільйона тонн зерна з 9,6 мільйона га, і приступили до збирання пізніх культур, зокрема, гречки та проса, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, гречка обмолочена на площі 26 тис. га (17% від прогнозу) обсягом 32 тисяч тонн, а просо зібрано з 29 тисяч га (28%) в обсязі 57 тисяч тонн. Таким чином на 18 серпня українські аграрії намолотили майже 38 мільйонів тонн зернових і зернобобових. Середня врожайність по Україні становить 39,2 ц/га, тоді як роком раніше на ту ж дату – 36,1 ц/га.

У прес-службі не уточнили обсяг збору ранніх зернових в розрізі культур. Проте зазначили, що найбільший вал зерна зібрано в Одеській області (3,8 мільйона тонн), а найвища врожайність зафіксована у Вінницькій області (55,4 ц/га).

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Як повідомляв УНІАН, обсяг збору ранніх зернових і зернобобових до 15 серпня становив 37,8 мільйона тонн, зокрема пшениці - 26,4 мільйона тонн, ячменю – 9,8 мільйона тонн, жита – 373 тисяч тонн, вівса – 481 тисяч тонн, гороху - 763 тисяч тонн.

За прогнозами Мінагропроду, валовий збір зернових і зернобобових в Україні цього року складе до 63 мільйонів тонн. Міністерство сільського господарства США в серпні підвищило прогноз збору врожаю в Україні 2016-2017 маркетингового року (липень 2016 – червень 2017) до 64,1 мільйона тонн (на 4,5% більше липневого прогнозу).

Минулого року, за даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму та зони АТО) зібрала 60,1 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше рекордного показника 2014 року – 63,8 мільйона тонн.