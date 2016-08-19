Мінфін виступає за підвищення мінімальних цін на алкоголь

Міністерство фінансів України запропонувало підвищити мінімальну ціну на алкоголь, розмістивши відповідний проект постанови на своєму сайті для публічного обговорення.

Раніше, 12 серпня, з такою пропозицією виступило Міністерство економічного розвитку і торгівлі, яке запропонувало підвищити ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби на 24%, коньяк (бренді) - на 24,9-30,7%, вина - на 22-55,7%.

Читайте такожКабмін схвалив концепцію впровадження електронної акцизної маркиЯк наголошується на сайті Мінфіну, він запропонував визначати розмір мінімальних цін на середньому рівні, який сьогодні склався на ринку легальних виробників і підприємствах як оптової, так і роздрібної торгівлі.

За оцінками міністерства, ціни, які діють на сьогодні, не відповідають реальним витратам на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв, оскільки зросла як ціна спирту, так і розмір акцизного податку, що і зумовлює необхідність перегляду мінімальної ціни на алкоголь.

Мінфін також вважає, що підвищення цін допоможе істотно знизити рентабельність «тіньових» виробників алкогольної продукції низької якості, українські громадяни будуть купувати більш якісний алкоголь.

Довідка УНІАН. Мінімальні оптові і роздрібні ціни на алкоголь були встановлені в 2008 році. Експерти стверджують, що таке цінове регулювання допомагає уникнути поширення неякісної продукції на ринку. В асоціації «Укргорілка» неодноразово наголошували на необхідності підвищити мінімальні роздрібні ціни, оскільки вони не відповідають нинішньому рівню витрат на виробництво якісного алкоголю.

Діюча мінімальна роздрібна ціна на пляшку горілки 0,5 л становить 54,9 грн, вина в скляній тарі об'ємом 0,7 л – 27 грн.