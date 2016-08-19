Мінагропрод хоче подати в Раду законопроект про обіг сільгоспземель у вересні

Міністерство аграрної політики і продовольства планує у вересні завершити підготовку та подати в парламент законопроект про обіг сільськогосподарських земель, який мав бути готовий ще в березні, повідомив журналістам перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк.

"У вересні плануємо", - сказав він у відповідь на питання журналіста.

Зазначимо, що робочий варіант законопроекту вже опублікований на сайті Мінагропроду. Він передбачає продовження терміну заборони на купівлю-продаж сільгоспземлі і впровадження механізму продажу прав її оренди. Мартинюк зазначив, що зволікання із внесенням законопроекту у Верховну Раду пов'язано з тривалим процесом узгодження документа у всіх відповідальних органах влади.

"Ніхто не гальмує цей процес", - підкреслив заступник міністра.

Читайте такожМінагропрод розпаює в цьому році всі належні йому землі - Павленко

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 2001 року діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Власниками землі є лише фізичні особи, які зараз фактично позбавлені права нею розпоряджатися. У зв'язку з цим всі аграрні підприємства України обробляють тільки орендовану землю. Однак експерти стверджують, що тіньовий ринок землі в Україні існує.

Термін дії мораторію спливає 1 січня 2017 року. Верховна Рада зобов'язала Кабінет міністрів розробити законопроект про обіг землі сільськогосподарського призначення до 1 березня 2016 року, який має вирішити подальшу долю мораторію.

Експерти, як і суспільство, розділилися в думці щодо скасування заборони на продаж сільгоспземлі. У зв'язку з високим соціальним напруженням, яке викликає цей питання, Мінагропрод пропонує почекати з запуском ринку землі і обмежитися продажем прав оренди на землю, які можна буде закладати в банк для отримання кредиту.