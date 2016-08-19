Україна шукає заміну російським постачальникам добрив: як альтернатива - Узбекистан, Білорусь, Литва

Міністерство аграрної політики і продовольства шукає альтернативні Росії країни для постачання добрив в Україні в зв'язку із завищеними цінами українського монопольного виробника і російських постачальників, повідомив УНІАН перший заступник голови Мінагропроду Максим Мартинюк.

"Міністерство займається тим, що шукає інші джерела поставок добрив натомість російським, - сказав Мартинюк. - Добрива можуть поставлятися з Узбекистану, Білорусі, Литви".

Заступник міністра зазначив, що на сьогодні майже всі фосфорні і калійні добрива поставляються в Україну з Росії. Уряд поки не вийшло на остаточне рішення щодо скасування антидемпінгових мит на російську продукцію.

"Ми маємо дві різноспрямовані проблеми. З одного боку, у нас ринок фактично монополізований одним виробником, з іншого боку, у нас постійно зростає питома вага російських добрив. Якщо ми подивимося не на азотні, а на фосфорні та калійні добрива, то там ми вже практично втратили вітчизняне виробництво, 95% ринку контролюють росіяни. Тому зараз рішення щодо антидемпінгових мит на російські добрива не прийнято, і це рішення однозначно в процесі свого прийняття вимагає усвідомленого і комплексного підходу", - сказав Мартинюк.

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Як повідомляв УНІАН, аграрії неодноразово піднімали питання скасування антидемпінгового мита на російські добрива, яка дозволяє внутрішньому виробникові підвищувати ціни на свою продукцію у зв'язку з недостатньою пропозицією добрив з інших країн. Разом з тим деякі експерти вважають неприйнятним покращувати умови торгівлі для країни-агресора.

Україна ввела антидемпінгові мита на російські добрива 2009 року. За даними консалтингового агентства "ААА", після чергового збільшення цих мит у липні 2014 року на внутрішньому ринку України ціни на селітру, карбамід і карбамідно-аміачну суміш до початку 2015 року синхронно зросли, досягнувши в середині березня 2015 року позначки 400 доларів за тонну. При цьому світові ціни на той момент були в діапазоні 239-282 долара за тонну.