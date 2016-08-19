СОТ підтримала ЄС в суперечці про заборону на ввезення свинини в Росію

Як повідомляє DW, арбітражна комісія виявила, що заборона з боку Росії не відповідає міжнародним стандартам. На думку членів комісії, заборона носить дискримінаційний характер і порушує правила СОТ. Кожна сторона має 60 днів для оскарження висновків колегії.

Як відомо, Росія ввела заборону після зафіксованих випадків інфікування свиней африканською чумою в деяких країнах ЄС, посилаючись на санітарні та фітосанітарні заходи, дозволені згідно з правилами СОТ. У 2013 році ЄС експортував свинини в Росію на суму 1,4 мільярда євро, що становило чверть загального обсягу експорту свинини з ЄС в той час.

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, глава Россільгоспнагляду Сергій Данкверт заявив, що рішення арбітрів не означає негайного відкриття кордонів.

"Далі будуть процедурні речі - апеляції. Два роки ми займатимемося", - сказав Данкверт журналістам.

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"Пара років пройде, ми скасуємо заборону. Через два дні введемо, тому що черговий випадок АЧС буде. У них щотижня випадки АЧС і на домашніх свиней у Польщі. Вони це приховують. ЄС зрозуміє, що даремно не прийняв жорстких заходів щодо АЧС, це буде дуже скоро", - заявив глава російського відомства.

Єврокомісія назвала рішення третейської групи СОТ "серйозним сигналом Росії і всім членам СОТ в частині їхніх зобов'язань по дотриманню міжнародних стандартів".

Разом з тим, як зазначає виконавчий орган ЄС, поставки свинини в Росію як і раніше залишаються під забороною через російське ембарго, введене у відповідь на санкції після анексії Криму.

Як повідомляв УНІАН, раніше СОТ винесла рішення на користь ЄС в суперечці про ввізного мита, що Росія ввела на деякі сільськогосподарські і промислові товари.

Рішення, яке було опубліковано на сайті СОТ 12 серпня, стало першим подібним рішенням щодо Росії з часів приєднання країни до організації у 2012 році.